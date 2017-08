Albano: tangenziale Appia Bis troppo rumorosa, arrivano gli autovelox

La tangenziale Appia Bis è troppo rumorosa, lo ha certificato l'Arpa Lazio che ha reso noti i risultati delle rilevazioni fonometriche riferite al traffico veicolare nel tratto che attraversa il quartiere Miramare. Le rilevazioni, richieste dal Comune di Albano Laziale, anche su input dei residenti, hanno evidenziato “valori non conformi alla normativa vigente”. In questo senso l’Amministrazione Comunale sta predisponendo una richiesta ad Astral per valutare la possibilità di installare sistemi fissi di abbattimento del rumore, come delle apposite barriere.

Inoltre, prosegue il percorso amministrativo intrapreso dal Comune di Albano, congiuntamente con la Prefettura di Roma e Astral, per l’installazione di autovelox fissi sul tratto in questione della Tangenziale dei Castelli Romani.

"Lo scopo non è fare cassa - si legge in una nota di stampa del Comune - ma salvaguardare la sicurezza degli automobilisti e allo stesso tempo ridurre le emissioni sonore considerando l’inevitabile diminuzione della velocità che ne deriverebbe". La proposta non sembra, stando ai commenti sui social network, incontrare il favore degli automobilisti, soprattutto se la tangenziale (pur attraversando un tratto urbano) deve essere utilizzata come alternativa all'Appia per diminuire i tempi di percorrenza.