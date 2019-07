Albano: le telecamere funzionano, ripreso chi abbandona i rifiuti

Le fototrappole presenti sul territorio di Albano per immortalare chi abbandona rifiuti funzionano e stanno dando risultati. Dopo le immagini del sabotaggio alla macchina mangia plastica di Viale Spagna a Cecchina, una delle telecamere installate, “Ecocam 4.0”, ha ripreso per ben due volte un altro cittadino incivile mentre abbandona un grosso sacco nero pieno di spazzatura a Pavona a un incrocio sulla via Del Mare. I controlli proseguiranno senza tregua su tutto il territorio.

Con l'avvio della tariffa puntuale della raccolta puntuale era aumentata la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, il sindaco di Albano Nicola Marini aveva ipotizzato la presenza di persone che deliberatamente lasciavano sacchi neri pieni di rifiuti.

