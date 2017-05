Albano: voto di scambio, archiviata l'inchiesta a carico del consigliere comunale Luca Andreassi

Due anni fa la notizia aveva scosso la politica di Albano a pochi mesi dalla rielezione del sindaco Nicola Marini: la procura di Velletri aveva aperto un'inchiesta su possibili voti di scambio durante il periodo elettorale che vedeva coinvolte alcune assunzioni alla Volsca Ambiente. Le indagini erano state aperte a seguito di alcuni esposti presentati da esponenti politici di Albano, da sempre in opposizione alla giunta guidata dal Partito Democratico.

A finire nel registro degli indagati era stato il consigliere delegato ai rifiuti Luca Andreassi che da subito aveva dichiarato la sua estraneità ai fatti. Dopo due anni di indagine, il Gip del Tribunale di Velletri in accoglimento della richiesta dei PM Prete e Corinaldesi ha disposto l’archiviazione, del procedimento a carico del Consigliere Comunale di Albano e Vice Segretario Provinciale del Partito Democratico Luca Andreassi per il reato di voto di scambio.