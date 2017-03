L'ambasciatrice di Cuba in visita a Nemi

Presto nel piccolo borgo di Nemi sarà possibile degustare una delle eccellenze gastronomiche dell'isola di Cuba: il Rum Perla Del Norte. Un nuovo prodotto che va ad arricchire l'offerte commerciale di Nemi grazie a un accordo commerciale ufficializzato tra il Comune di Nemi e l’Ambasciatrice di Cuba Alba Beatriz Soto Pimetel.

L' accordo di sviluppo e crescita delle attività commerciali internazionali è stato reso possibile grazie al supporto del AM Group che da tempo promuove l'alta qualità dell'antica tradizione agricola italiana e seleziona il meglio della produzione collaborando con le migliori cantine, distillerie e aziende agricole e proseguendo costantemente la ricerca dell'eccellenza italiana.

"E’ proprio per questo – ha commentato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci – che questa collaborazione e la disponibilità ad ospitare nel nostro territorio un prodotto identificativo come il Rum cubano; potrà dare il via a un'esportazione dei prodotti tipici come il Fragolino di Nemi. L’incontro con l’ambasciatrice di Cuba è stato un momento importante nella storia di Nemi che avrà degli importanti risvolti per l’economia di questo territorio”.