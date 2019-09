Monte Compatri: controllavano la raccolta differenziata, aggrediti gli operatori ecologici

Evidentemente i controlli per il corretto conferimento dei rifiuti non piacciono a tutti i cittadini di Monte Compatri tanto che nei giorni scorsi sono stati aggrediti in due diversi episodi gli operatori ecologici della Tekneko, che oltre al servizio di raccolta di rifiuti verificano anche la correttezza della raccolta differenziata.

Due aggressioni in poche ore contro gli operatori ecologici

"Ve ne dovete andare, la dovete finire di fare i controlli". "Attento! Ti tirano le bottiglie!": sono solo alcune delle ingiurie rivolte nei giorni scorsi agli operatori ecologici a Monte Compatri, lavoratori che

quotidianamente, si impegnano con professionalità e dedizione alla raccolta porta a porta dei rifiuti e per mantenere pulito il Comune Di Monte Compatri.

La prima aggressione verbale si è verificata nei dintorni di via Selli, mercoledì 28 agosto mentre gli operatori stavano procedendo al controllo per il corretto conferimento dei materiali ed, eventualmente, elevare delle sanzioni.

Il secondo episodio, invece, è stato urlato da un cittadino, all'alba di giovedì 29 agosto. Un uomo ha provato ad avvertire un lavoratore che rischiava di finire sotto una pioggia di vetri, anche questa scatenata da incivili.

In questo caso il motivo dell'aggresione era determinato dal troppo rumore del soffiatore a scoppio, utilizzato solo nell'area della passeggiata di viale Busnago all'altezza del parco giochi, mentre nelle restanti aree si procede con lo spazzamento manuale.

Solidarietà dell'assessora all'ambiente Sabrina Giordani

"Solidarietà a chi lavora, condanna per gli autori di aggressioni che dimostrano disprezzo delle regole del vivere civile e calpestano, così, tutti quei monticiani che si adoperano per migliorare le percentuali di raccolta differenziata. Voi, violenti, vergognatevi. E state tranquilli: non saranno questi atteggiamenti a fermarci nei controlli, su questo la giunta di Fabio D'Acuti Sindaco non ha dubbi", lo rende noto su facebook l'assessora all'Ambiente Sabrina Giordani.