Rocca di Papa: un anno fa l'esplosione in comune costata la vita al sindaco Crestini

Un anno fa una fuga di gas durante dei lavori stradali provocò l'esplosione del palazzo comunale di Rocca di Papa. A perdere la vita seguito delle ferite riportate nello scoppio il delegato comunale Vincenzo Eleuteri e il sindaco della cittadina dei Castelli Romani, Emanuele Crestini.

La comunità di Rocca di Papa si raccoglie oggi per una giornata di commemorazione, sempre nel rispetto delle misure anticontagio da Covid 19: dopo la messa e un momento di raccoglimento davanti la Casa comunale in Corso Costituente, tutti i rappresentanti istituzionali delle strutture di soccorso, della Protezione Civile, delle Forze di Polizia e delle Autorità, si riuniranno presso il Parco Comunale “Landsberg Am Lech” per la consegna degli attestati di benemerenza e ringraziamento per il contributo fornito alla gestione della fase più acuta dell’emergenza derivante dall’esplosione.

Sui social network, l'amministrazione comunale di Rocca di Papa ha voluto ricordare il suo sindaco Emanuele Crestini con un video che ripercorre la sua esperienza da sindaco e la simbiosi che aveva per la città che amministrava.

La data del 10 giugno è nella storia di Rocca di Papa

“La data del 10 giugno, purtroppo, è ormai entrata nella storia di Rocca di Papa – afferma Veronica Cimino, Vicesindaca – Il ricordo di quello che è successo rimarrà per sempre impresso nella memoria dell’intera Città e di ognuno di noi. Ad un anno di distanza, è di vitale importanza ricordare quanto accaduto, ritrovare un momento di raccoglimento corale per ricordare il sacrificio di quanti hanno perso la vita, di chi è stato ferito, di chi ha perso tanto e ricordare anche coloro che si sono messi a disposizione, intervenendo a sostegno della nostra Comunità, così duramente colpita.”

Partiti i lavori di consolidamento dell'area del Palazzo Comunale

Proprio due giorni fa sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della cavità sotterranea presente sotto Corso della Costituente, compromessa a seguito dell’esplosione del palazzo comunale avvenuta proprio un anno fa.

“I lavori si svolgeranno nell’arco di circa due settimane –ha illustrato l’Assessore all’Urbanistica e al Centro Storico Laura Zecchinelli – e il cantiere riguarda la zona dell’ingresso del Municipio fino a quello della scuola Centro Urbano, per una lunghezza totale di circa 30 m. L’intervento di consolidamento è finalizzato alla messa in sicurezza della strada e consentirà di riaprila al traffico veicolare, a seguito del dissequestro dell’area antistante il Comune, avvenuto lo scorso 15 aprile. I fondi utilizzati vennero richiesti dal Sindaco Crestini ed erano finalizzati ad un più ampio programma di consolidamento delle cavità presenti nel Centro Storico.”