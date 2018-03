Lanuvio, una mamma denuncia: "Quando piove l'asilo comunale si allaga"

Questi giorni di pioggia stanno mettendo a dura prova strade ed edifici pubblici. Una mamma di Lanuvio ha denunciato sui social network la condizione dell'asilo nido comunale da giorni allagato, dove si cerca di fronteggiare l'acqua con secchi e stracci.

Postando le foto di pavimenti allagati la mamma ha chiesto interventi urgenti: "Voglio mostrarvi in che condizioni versa l'asilo comunale di Lanuvio da mesi. Ogni volta che piove i bambini si ritrovano la classe allagata. Questa è la situazione che oggi (ieri ndr) per l'ennesima volta si è presentata ai miei occhi! Ditemi voi se è possibile una situazione del genere? Ovunque si può scivolare e farsi molto male".

La mamma spiega che già nel mese di settembre il comitato di gestione dell'asilo aveva depositato e protocollato richieste di manutenzioni urgenti, ma in attesa delle valutazioni degli uffici di competenza l'asilo continua ad allagarsi.

Dopo la denuncia della mamma stamane c'è stato un intervento nella scuola per migliorare la situazione dell'allagamento causato dal maltempo, come riportato dagli stessi genitori.

Il Gruppo di Lanuvio Unita: "Abbiamo denunciato più volte la situazione dell'asilo"

Il gruppo consiliare di opposizione "Lanuvio Unita" ha preso posizione sulla situazione dell'asilo nido, condannando anche le risposte provocatorie di un amministratore locale alle denunce dei genitori: "L'amministratore ha preferito domandare al genitore perché non avesse portato il figlio in una scuola 'più bella e dignitosa', piuttosto che comprendere il disagio, la preoccupazione e il disappunto di un cittadino che vede un servizio comunale in quello stato. Ricordiamo all'amministratore che l'asilo è il luogo della formazione e dell'educazione dei bambini, quindi il Comune deve assicurarsi di offrire un servizio idoneo e dignitoso".



"La coalizione Lanuvio Unita Verso Il Futuro ha espresso più volte le sue preoccupazioni per la situazione dell'asilo, ha sollecitato per la risoluzione del problema senza però ottenere risposte concrete o veder messe in atto misure per risolverlo. Ci auguriamo che vengano date risposte e soluzioni al problema e che il dialogo col prossimo sia sempre all'insegna del rispetto".