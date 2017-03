Case abusive nei Castelli Romani, i residenti incontrano la politica: "Non demolite!"

Che l'abusivismo edilizio e la conseguente demolizione delle case nei Castelli Romani sia un tema caldo è ormai un dato di fatto, tanto che il Comune di Rocca di Papa ha convocato un apposito consiglio comunale per discutere del tema. Ieri il comitato Equi diritti che difende i residenti dei manufatti abusivi ha fatto tutto esaurito a Rocca Priora dove ha convocato un'assemblea pubblica nell'auditorium della Banca Credito Cooperativo del Tuscolo e incontrare amministratori locali e regionali per cercare di dare soluzione a un problema non solo di governo del territorio, ma che può avere risvolti di emergenza sociale e abitativa.

A succedersi davanti alla platea sono stati i rappresentati delle amministrazioni comunali dei Castelli Romani con sindaci e assessori, nonché il senatore del Partito Democratico Bruno Astorre e i consiglieri regionali Eugenio Patanè, Adriano Palozzi e Fabrizio Santori che hanno avanzato la proposta di istituire quanto prima un tavolo tecnico "bipartisan", per risolvere la questione del recupero dei nuclei abitativi spontanei, nelle zone urbanizzate ed antropizzate.

E' di questi giorni la notizia che un'altra regione, la Campania, stia lavorando ha un'apposita legge regionale per evitare le demolizioni e favorire le acquisizioni al patrimonio dei nuclei abusivi, mentre proprio presso il Senato della Repubblica è all'esame della commissione Giustizia un disegno legge che riguarda proprio la demolizione delle opere abusive per dare linee guida e criteri a livello nazionale.

"Ringraziamo tutti i cittadini e le personalità intervenute, felici di aver trovato persone concordì nell esigenza di trovare una soluzione comune a questo problema enorme - ha dichiarato Cristina Milani, Presidente di Equi Diritti - Da questa sera, grazie agli sforzi che verranno profusi indipendentemente dal colore politico, l'angoscia delle famiglie e lo spettro delle demolizioni, fa un po' meno paura".