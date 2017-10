Una mamma di Rocca di Papa: "Alla scuola Giardino degli ulivi i nostri figli senza maestra"

Il nuovo anno scolastico è iniziato da quasi un mese, ma come spesso accade a ogni settembre ci sono molti alunni che si ritrovano senza insegnante. Ed è quello che sta succedendo ai 22 alunni di una terza elementare del plesso scolastico Giardino degli ulivi di Rocca di Papa che da inizio anno con non pochi disagi non hanno un'insegnante.

A denunciare il disagio dei bambini, che sono divisi in più classi e non riescono a seguire giornate di studio e lavoro scolastico in modo continuativo, è una mamma che ha raccontato al nostro giornale cosa accade alla classe frequentata da sua figlia.

Il trasferimento di due insegnanti ad altro istituto e il passaggio al sistema del maestro unico ha reso la classe terza elementare a tempo pieno del plesso Giardino degli ulivi "orfana" di insegnante, nulla è servito la nomina di un'insegnante di ruolo chiamata a coprire tutto il triennio fino alla quinta elementare, purtroppo per motivi ignoti l'insegnante fuorisede non appena presa la cattedra, già da due settimane usufruisce del congedo per malattia.

"I bambini sbattuti da una classe all'altra e divisi, non lavorano loro e non fanno lavorare gli altri - lamenta la mamma, preoccupata dell'iter scolastico della classe frequentata dalla figlia - Una terza elementare che dovrebbe iniziare seriamente a lavorare e a mettere le basi per la scuola secondaria così tristemente abbandonata. Da aggiungere che quando i bambini non vengono sbattuti in altre classi, vengono lasciati all'insegnante di sostegno disponibile che in questo modo non riesce a coprire i bisogni dei bimbi con difficoltà ".