Nemi: Azzurra Marinelli è la nuova segretaria del circolo del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Nemi ha un nuovo gruppo dirigente. Dopo una fase di commissariamento con un congresso straordinario ha eletto il nuovo coordinatore e il nuovo direttivo. Ad essere eletta segretaria di circolo è stata Azzurra Marinelli, che dovrà guidare il partito verso le prossime elezioni amministrative di primavera.

"La mia elezione a segretaria del circolo del Partito Democratico di Nemi è nata da un processo naturale di formazione di un nuovo gruppo sul territorio non c'è stata nessuna forzatura - commenta così la neosegretaria la sua elezione, contattata dal nostro giornale - Il nostro era un circolo commissariato e durante la campagne elttorale per il referendum costituzionale abbiamo costituito un gruppo molto coeso e quando è stata fissata per febbraio la data per i congressi straordinari noi eravamo pronti. Negli ultimi mesi abbiamo aumentato i nostri iscritti, abbiamo lavorato in modo unitario, quando nel passato ci sono state molte divisioni. Per il nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico di Nemi abbiamo puntato tutto sulla competenza, proprio come avevamo fatto durante la campagna referendaria seguendo corsi di formazione sulla riforma costituzionale, sebbene poi il risultato elettorale non ci abbia premiato".

A far parte del nuovo direttivo del Partito Democratico di Nemi ci sono l'archeologo Paolo Garofalo, la farmacista di Nemi Beatrice Faina (che nel 2012 aveva concorso come candidata sindaca della lista Pensiero Civico), Maria Irene Zanon laureanda in medicina e l'archiviste Serena Licciardi.

Questo il gruppo dirigente che dovrà guidare il partito verso l'importante appuntamento elettorale di primavera: "Noi del Pd ci siamo e vogliamo essere protagostini della prossima campagna elettorale - dichiara Azzurra Marinelli - Non vogliamo essere, però, un partito autoreferenziale, ma anzi inclusivo e per alcuni versi ecumenico. Siamo pronti a costruire un percorso comune soprattutto con le altre forze del centro-sinistra presenti sul territorio di Nemi".

Partecipare alle elezioni vuol dire prima di tutto scegliere un candidato sindaco che per la neo-segretaria dovrà arrivare dopo un percorso di piena condivisione: "Per la scelta del candidato sindaco le primarie in realtà piccole come Nemi sono sempre risultate problematiche, ma ovviamente non precludiamo nessun metodo di scelta se necessario, sicuramente mi piacerebbe che il candidato sindaco che sarà sostenuto dal Partito Democratico da un percorso di scelta unitario, che sia sostenuto da un gruppo di persone che lavorano bene insieme per il futuro di Nemi, proprio come accaduto per la ricostituzione del nostro circolo".