Monte Compatri: si blocca un termostato, la scuola materna non si riscalda

Nonostante i controlli effettuati nel fine settimana nei plessi scolastici di compentenza comunale a Monte Compatri, questa mattina c'è stato qualche problema tecnico nell'impianto di riscaldamento della scuola materna di Via Rosmini.

Dalle prime ore del mattino la consigliere comunale del Partito Democratico Serena Gara aveva postato sul suo profilo facebook la notizia del blocco dell'impianto di riscaldamento della scuola materna: "Per fortuna che il Sindaco De Carolis lo aveva già previsto: 'Domenica 8 Gennaio terremo accesi i termosifoni nelle scuole di Monte Compatri per far trovare un ambiente caldo ai nostri alunni'. Ma Lunedì 9 tutti gli alunni sono stati mandati a casa per via del freddo polare in tutte le aule della scuola materna del centro storico. Tubi congelati o caldaia in tilt? A cosa si aggrapperà questa volta il primo cittadino e l’Amministrazione comunale di Monte Compatri? Un fatto gravissimo che lede la professionalità del Dirigente Scolastico, degli insegnanti e mette in seria difficoltà le famiglie degli alunni".

Il primo cittadino di Monte Compatri Marco De Carolis, chiamato in causa dalla consigliera di opposizione, ha prontamente inviato alla stampa una nota per spiegare cosa è successo all'impianto di riscaldamento della scuola: "Nessuna scuola al gelo a Monte Compatri. Temperatura di 16 gradi nell’unico plesso, quello dell’infanzia di via Rosmini, dove si è verificato un blocco di 5 ore della caldaia che ha temporaneamente interrotto il funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Tutto questo è possibile perché da ieri abbiamo acceso i termosifoni negli istituti scolastici. Che domani saranno regolarmente aperti”.

“Lo stop temporaneo della caldaia – spiega il primo cittadino compatrese – è stato causato da un pressostato che si era bloccato: Immediato l’intervento degli operai che hanno ripristinato tutto il sistema. Reputo inammissibili le polemiche di chi prolunga le sue festività natalizie o di chi trascorre la domenica a speculare, provocando su facebook; mentre noi eravamo impegnati nei controlli nelle scuole, per la riprese delle attività didattiche. Perché, lo ripeto, lo spegnimento dei termosifoni, accesi da domenica mattina, è avvenuto solo questa mattina intorno alle 07:00”.