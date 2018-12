Nemi: brindisi in fondo al lago in onore di Caligola e le sue navi

I sub dei Castelli Romani e di Anzio e Nettuno, Gruppo Under Water Team Italy e Centro Immersioni Nettuno, come ogni anno poco prima della fine dell'anno, si sono immersi nelle gelide acque del lago di Nemi per brindare al nuovo anno e riportare in superficie del vino locale che era stato immerso negli anni precedenti.

"E' stato fatto un percorso di ricerca e recupero di bottiglie ed anfore con le salse e il Garum, messe in profondità in precedenza, in modo da conservarne la salubrità e la genuinità, nell'ambiente lacustre a diversi metri di profondità, per poterle degustare subito dopo sul posto", dicono i coordinatori dei sub Josè Amici e Cristian Mandici. Alla simpatica iniziativa presso il centro sportivo Catarci hanno partecipato numerosi cittadini, associazioni sportive e il vice sindaco di Nemi Edy Palazzi.

"L'iniziativa - ha dichiarayo il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - nasce con l'istituzione nel 2012 nell'occasione del bimillenario della nascita dell'imperatore Caligola per ricordarne le grandi gesta".