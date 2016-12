Dai Castelli Romani una canzone per un buon Natale di speranza

Giulia Briziarelli è una giovane cantautrice dei Castelli Romani, ha vissuto ad Albano, Ariccia e Lanuvio e ora si è stabilizzata a Genzano. Una castallena doc.

La nostra artista ha partecipato al Festival di Castrocaro Terme e ha pubblicato nel marzo scorso il suo primo album dal titolo “Sognatori di stelle” del genere rock-pop-folk: “Le mie canzoni si ispirano al mio mondo alla filosofia, all'amore, ascolto le storie anche degli amici e le trasformo in musica. Nei primi mesi del 2017 uscirà un nuovo singolo che sarà precursore di un nuovo progetto musicale”

Giulia, oltre a coltivare la passione per la musica da quando aveva 11 anni, insegna storia e filosofia in un liceo ad Anzio e con i suoi studenti di quinta superiore, che avevano da sempre mostrato la voglia di realizzare un videoclip, ha deciso di lavorare a un singolo musicale dedicato al Natale che lanciasse un messaggio di pace e speranza in questa fase storica in cui a prevalere sembra essere la paura e la sfiducia nel prossimo.

“Durante una lezione con i miei studenti di quinto superiore – spiega Giulia – abbiamo riflettuto sul periodo storico che stiamo vivendo per cui il cambiamento deve ripartire da noi, non dobbiamo arrenderci al dolore, non dobbiamo cedere alla paura dobbiamo essere uniti. Ne è nato così un testo di una canzone e un videoclip ricco di simboli e di messaggi di speranza e pace, perché nonostante tutto è Natale”

“Buon Natale” è il titolo della canzone in cui primeggia nel testo proprio la voglia di sperare in un mondo migliore: “Lasciateci sperare perché il cambiamento è possibile, la paura non deve toglierci la speranza, sono alcuni dei passaggi del testo- continua Giulia - Un progetto di parole e immagini con tanti simboli: un albero di natale addobbato di scarpe per segnalare il nostro cammino insieme, il passaggio delle luci che è quello del nostro futuro”

Ovviamente il video della canzone essendo stato realizzato da degli studenti di filosofia non poteva non contenere riferimenti di studio: palloncini con su scritto le virtù fondamentali filosofiche coraggio, giustizia, temperanza e saggezza, le bende che ricordano le catene con cui era prigioniero l'uomo del mito della caverna di Platone per riscoprire quella che era la legge del bene, che nel video è rappresentata dalla nostra Costituzione italiana.

“Buon Natale” è uscito su tutti gli store musicali digitali ed è l'occasione per rivivere lo spirito natalizio come messaggio di pace perché in questi giorni di dolore e attentati ne abbiamo bisogno tutti. Buon Natale, quindi anche in musica, a tutti i nostri lettori.