Castel Gandolfo/Albano: cade grosso albero su Via Gallerie di Sotto, si lavora per riaprire la strada

Dopo cinque anni si ripete lo stesso scenario: i comuni di Albano e Castel Gandolfo divisi per la caduta di un grosso albero su Via Gallerie di Sotto che collega i due centri urbani. Se cinque anni fa a interrompere il collegamento viario era stata la caduta di un pino secolare, nella tarda serata di ieri, 26 novembre, per fortuna senza vittime o veicoli coinvolti a schiantarsi è stato un grosso leccio proprio di fronte al parcheggio della vicina ASL. Sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco,la Protezione Civile e la Polizia Locale e i sindaci Nicola Marini e Milvia Monachesi.

Via Gallerie di Sotto chiusa fino a nuova comunicazione

Alla luce della disposizione dei Vigili del Fuoco che dispone la totale chiusura di Via Gallerie di Sotto, fino a quando la Città Metropolitana di Roma Capitale, ente di competenza, non ottemperi al completo controllo delle alberature e relativa messa in sicurezza della strada. Cinque anni fa la stessa strada rimase chiusa mesi, portando all'abbattimento di diversi alberi definiti pericolanti.

Si lavora per garantire l'accesso agli ambulatori medici

Questa mattina vertice presso il Comune di Albano tra il Sindaco Nicola Marini, il Vicesindaco Maurizio Sementilli e il Comandante della Polizia Locale per definire le azioni che porteranno a riaprire la strada nel tratto di competenza del comune di Albano, cioè fino all'entrata del Distretto Asl, in modo da garantire l'operatività degli ambulatori e la normale fruizione delle attività produttive esistenti. Le operazioni per garantire la sicurezza del tratto interessato inizieranno già domani. A tale proposito è stato eseguito uno specifico sopralluogo con il supporto di un agronomo.