Castel Gandolfo: Paolo Gasperini fa il bis e si candida a sindaco con la lista Aurora

Paolo Gasperini, già vicesindaco ed ex del PD, ritenta per la seconda volta la corsa a sindaco di Castel Gandolfo, sempre con il movimento civico Aurora, proprio come fece 5 anni fa. “Un futuro che...esiste” sono le parole d'ordine che animeranno la campagna elettorale con un programma elettorale che punta alla coerenza e credibilità.

"Dietro il motto galleggiare per sopravvivere - fanno sapere dal Movimento Aurora - si sono fatte e disfatte alleanze di ogni tipo e colore, che non hanno portato alcun beneficio al cittadino comune, ma hanno consentito di arrivare al 2017 elargendo deleghe ai membri dell'opposizione. Tutto questo non ci appartiene e lo dimostrano 5 anni di dura e coerente opposizione e alternativa. #Unfuturoesiste è l'hashtag che accompagna chi, con convinzione, è convinto, oggi più di ieri, nella necessità di un cambiamento radicale".

"Il nostro programma, serio e verificabile - ha dichiarato Paolo Gasperini presentando ufficialmente la sua candidatura nella sala Petrolini - si basa sul pilastro della moralità, non solo personale ma anche in riferimento al rispetto dei cittadini elettori, e risponde ai principi della competenza, progettualità, altruismo, della partecipazione e della professionalità".

Il programma elettorale del Movimento Aurora è diviso in ambiti, ognuno dei quali sviluppato in più aspetti che attengono al territorio e alla sfera sociale. L'ambiente, sapientemente legato al tema dello sviluppo, lancia spunti interessanti quali il compostaggio di comunità, che permetterà di ridurre i costi per lo smaltimento e di diminuire quindi la tariffa sui rifiuti, l'adesione al Patto dei Sindaci, per la diminuzione delle emissioni di CO2, con illuminazioni al led, realizzazione di piste ciclabili e fotovoltaico e fototermico obbligatorio per le nuove costruzioni.