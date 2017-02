Nemi: c'è il primo candidato sindaco ufficiale, è Carlo Cortuso

Nel piccolo borgo di Nemi nel cuore dei Castelli Romani sale la febbre da elezioni amministrative e oggi è giunto il primo annuncio ufficiale della candidatura a sindaco. E' Carlo Cortuso per la lista "Ricomincio da Nemi", che alcuni giorni fa aveva presentato alla stampa il programma elettorale spiccatamente ambientalista, per il rilancio culturale e turistico, l'avvio della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, la partecipazione ai bandi europei.

"Lo abbiamo scritto: l’ambizione più grande che abbiamo è di dettare un metodo nuovo che ponga al centro della dialettica le proposte e le idee per accoglierle, discuterle, vivisezionarle per poi ricomporle in una nuova visione della nostra città e della nostra comunità- esordisce Cortuso annunciando la sua candidatura - Abbiamo bisogno del contributo di tutti coloro che avvertono l’esigenza morale di partecipare, che diventa un dovere a cui non si deve sfuggire. A cui non sfuggo neanche io. Mi piacerebbe una comunità unita, ampia. Per questo io lavoro: non contro qualcuno ma per qualche cosa. Credo nel noi, non nell'io, e punto a ricostruire un 'campo aperto', all'interno del quale spero vi siano tutti coloro che amano la buona politica e la buona amministrazione".

"E' in quest’ottica che io avanzo la mia candidatura a Sindaco di Nemi alle prossime elezioni amministrative. Lo faccio col supporto ed il conforto del gruppo di lavoro di cui faccio parte e che si chiama: 'Ricomincio da Nemi' e dei tanti cittadini che ho incontrato e che mi si sono avvicinati. Gruppo che ogni giorno registra nuove adesioni e nuovi entusiasmi. Tutti insieme e tutti coscienti dell’enorme responsabilità di cui ci stiamo facendo carico, ma con la consapevolezza di essere protagonisti di un progetto importante".

"Mi candido a rappresentare l’impegno della tante cittadine e dei tanti cittadini che hanno a cuore il bene di Nemi. Norberto Bobbio sosteneva che bisogna essere 'indipendenti' dalla politica, ma non 'indifferenti' alla politica. Ed è per questo che sono aperto al confronto con tutte le forze politiche e di radicato impegno sociale che sono presenti sul territorio di Nemi e che sappiano cogliere l’enorme opportunità che potremmo darci tutti. Bisogna saper essere idealisti, non mollare e non rassegnarsi al cinismo. Credere nei valori comuni. Non abbandonarsi ad antiche divisioni, ma cogliere la grande occasione che il presente ci sta offrendo".