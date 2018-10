A Castel Gandolfo arriva la seconda casa dell’acqua firmata Acea

A Castel Gandolfo da due settimane è entrata in funzione la seconda casetta dell'acqua Acea, il nuovo "nasone hi-tech" si trova in viale Paolo VI, zona San Paolo, da cui è possibile bere gratuitamente acqua fresca di qualità, garantita da oltre 250.000 controlli eseguiti da Acea ogni anno. La casetta, nella suo nuovo design con il chiosco verde esagonale realizzato in occasione del Giubileo di Papa Francesco, erogherà gratuitamente acqua fresca, naturale o frizzante.

“Grazie ai tecnici comunali che ci hanno supportato – ha commentato l’Assessore Alberto De Angelis - ed alla maggioranza Monachesi che lavora per una città migliore oggi riusciamo a compiere un ulteriore passo nella direzione che ci siamo prefissi: fornire più servizi alla città”.

Soddisfatta anche la sindaca Milvia Monachesi: “Ringrazio Acea perché siamo tra i pochi che hanno avuto la possibilità di installare nel proprio comune due case dell’acqua. E sono contenta sia perché è un servizio molto apprezzato dai cittadini, come abbiamo potuto notare in questi anni, e sia perché favorisce la promozione delle buone pratiche a supporto della sostenibilità ambientale, incoraggiando il consumo di acqua attraverso un minor consumo di plastica”.

La prima casa dell'Acqua di Acea è attiva dal 2016 e si trova in Via Leonardo Da Vinci.