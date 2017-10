Castel Gandolfo: per i bambini delle scuole comunali cibo biologico a mensa

Novità per gli alunni delle scuole di Castel Gandolfo e che usufruiscono del servizio mensa. Il nuovo servizio di refezione scolastica, partito lo scorso 25 settembre e affidato per i prossimi 3 anni all'Azienda Servizi Pubblici di Ciampino, vede un miglioramento della qualità dei cibi a costi invariati.

Gli studenti mangeranno per il 60% cibo biologico e la scelta non graverà sulle tasche delle famiglie in quanto non ci saranno variazioni nelle tariffe rispetto allo scorso anno.

Altra novità per le famiglie riguarda le modalità di iscrizione. I genitori potranno iscrivere i bambini al servizio mensa anche accedendo on-line al portale “Novaportal” , seguendo passo passo anche le istruzioni pubblicate sul sito del Comune di Castel Gandolfo.

“Possiamo dire con soddisfazione - ha spiegato Tiziano Mariani, consigliere delegato alla scuola - che per quest’anno non saranno ritoccate le tariffe nonostante tutti i miglioramenti. Nel menù del servizio mensa si passa dal 40% al 60% del biologico. Miglioramento che avvicinerà il servizio agli standard definiti in sede di conversione dal Decreto Ministeriale 50/2017. In tal modo arriveremo pronti a quando la legge ci chiederà il 100% di biologico”.

“Questa Amministrazione – continua Mariani - vuole dimostrare sul campo che ha una grossa attenzione verso la qualità dei prodotti somministrati nelle proprie mense scolastiche, richiedendo ad ASP S.p.A. di effettuare un campionamento mensile delle acque. Grazie a ciò si avrà un monitoraggio continuo che si andrà a sommare a quello già effettuato da Acea. Anche se un minimo valore non dovesse rientrare nei limiti, l’utilizzo di acqua potabile sarà sospesa fino a successivo controllo. Tenendo presente che il Ministero impedisce, tranne in situazioni di criticità o pericolo, di usare acqua che sia diversa da quella potabile, abbiamo richiesto ad Acea la possibilità di poter installare delle Mini Casette di Acqua del Sindaco nei pressi degli istituti scolastici”.

La scelta di continuare ad affidare il servizio mensa ad ASP S.p.A. è arrivata, come ricordato anche dal Sindaco Milvia Monachesi, dopo un attento lavoro di monitoraggio, verifica e valutazione portato avanti dall’Amministrazione e dalla Commissione Mensa istituita durante il precedente periodo di affidamento in via sperimentale. “Prima della fine dello scorso anno scolastico – ha ricordato il sindaco – si è tenuta in Comune una riunione della Commissione Mensa in cui è stato confermato il gradimento da parte degli utenti del servizio offerto da ASP S.p.A. Così abbiamo concordato che fosse una garanzia avere un’azienda pubblica che ha dimostrato un interesse maggiore per la qualità anziché per profitto”.