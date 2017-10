Castel Gandolfo: messo in sicurezza l'attraversamento pedonale in zona Villetta

Era uno degli attraversamenti pedonali dei Castelli Romani più pericolosi e già alcuni anni fa il nostro giornale aveva segnalato la scarsa sicurezza per i pedoni: stiamo parlando delle strisce pedonali lungo la Via Appia nel comune di Castel Gandolfo nella zona di Villetta che si trovano in prossimità dello svincolo della tangenziale.

L'attraversamento pedonale conduce alla stazione di Villetta della linea Albano-Roma, alla fermata della Cotral in direzione Roma e ad alcuni esercizi commerciali, quindi molto utilizzato soprattutto da pendolari e studenti. Da ieri i pedoni possono attraversare il tratto stradale con maggiore sicurezza in quanto è stato installato un dosso anti-velocità.

Soddisfatta la sindaca Milvia Monachesi che ha mostrato su Facebook le foto del dosso appena realizzato: "Una piccola grande cosa, nata dal confronto con i cittadini e dalla collaborazione con il Comune di Albano che ci ha portato, con il Comando di Polizia Locale Unificato, a gestire in modo sinergico e più efficace i comuni problemi di viabilita. Questo è l'attraversamento pedonale realizzato oggi sull'Appia in località Villetta".