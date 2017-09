Castel Gandolfo: arriva Food Truck Festival, lo street food sul lungolago

Per l'intero fine settimana dal 15 al 17 settembre il lungolado di Castel Gandolfo diventerà il regno dello street food, del cibo da strada. Manca poco per il Food Truck Festival, la manifestazione organizzata da CastelliExperience in collaborazione con il Comune di Castel Gandolfo e la Stanza delle Meraviglie, dedicata al miglior cibo di strada accompagnato da litri di birra.



Durante i tre giorni della manifestazione, il lungolago di Castel Gandolfo sarà animato da 17 food truck con menù ricchi e variegati accompagnati da una vasta selezione di birre, tutte provenienti dai birrifici del territorio locale, un’area lunapark ed eventi musicali con live concert e dj set. Per gli amanti della cucina tipica romana, in arrivo chili e chili di supplì, classici e rivisitati, l’immancabile carbonara, qui proposta in chiave street food, ma anche pizza e focacce farcite, cartocci di pesce fritto e pancake. Tra i furgoncini mobili che parteciperanno, molti nomi già noti agli amanti dello street food e della cucina romana: Ao, Family Food, Ape Carbonara, Pizza Country, Galline al volante, Mr Doyle, Fritti italiani, Frish, Cookie Jam.



“Una vasta selezione gastronomica, da accompagnare con la migliore birra di produttori locali. A guarnire, tanta musica e divertimento. Questa la ricetta speciale di Food Truck Festival, che siamo certi saprà conquistare anche i palati più esigenti! – ha commentato la product manager di Castelli Experience, Tiziana Micheli. - Una manifestazione 'young', in grado di coniugare gusto e divertimento in una cornice straordinaria come il lungo lago di Castel Gandolfo. Voglio, inoltre, ringraziare il sindaco e il comune di Castel Gandolfo per l’ospitalità e la proficua collaborazione nella realizzazione di questo evento.”.

Per la sindaca Milvia Monachesi si tratta di un evento sperimentale tutto dedicato ai giovani: “Un evento innovativo per la realtà di Castel Gandolfo, un “esperimento” che ci auguriamo raccolga il gradimento di un target giovane e non solo unendo l’accoglienza turistica e gastronomica per ammirare le bellezze del luogo, con la possibilità di avere la vista privilegiata di un panorama mozzafiato lungolago.”.