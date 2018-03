Castel Gandolfo: le fermate Cotral si rifanno il look con le nuove pensiline

L'attesa dell'autobus per i viaggiatori di Castel Gandolfo sarà più confortevole. Grazie a una collaborazione tra Cotral S.p.A. e il Comune, sono state installate due nuove pensiline sulle due fermate lungo l’Appia Nuova, all’altezza dell’angolo con via Mole e via Ercolano, e le nuove paline per le fermate a richiesta del bus.

Il Comune di Castel Gandolfo è stato uno dei primi ad aderire all’iniziativa “Insieme ai Comuni” attivata da Cotral ed è una delle prime cittadine del Lazio a vedere installato questo nuovo “riparo antipioggia e antivento”. Sulle nuove paline i pendolari, che ogni giorno usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, possono trovare anche i riferimenti per entrare direttamente in contatto con l’azienda per le richieste di informazione su linee e fermate.

“Grazie alla collaborazione di Cotral S.p.A. – ha commentato il sindaco Milvia Monachesi - da oggi rendiamo migliore la permanenza dei pendolari che ogni giorno sostano alle fermate dei bus per raggiungere gli altri comuni dei Castelli Romani e la Capitale. Un importante lavoro sinergico tra l’azienda e la nostra amministrazione che guarda alla promozione di una mobilità sostenibile”.