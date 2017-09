Fiocco azzurro nel comune di Castel Gandolfo, nasce in casa il piccolo Pietro

Fiocco azzurro nel comune di Castel Gandolfo, che dopo molti anni ha ospitato una nascita sul proprio territorio. Il bimbo si chiama Pietro ed è venuto alla luce lo scorso 8 settembre nella sua abitazione di Castel Gandolfo nella frazione di Pavona, dove la mamma ha deciso di partorire.

“La comunità castellana acquisisce un nuovo cittadino al quale, per mio tramite, rivolge con gioia il benvenuto - ha scritto in una nota dedicata alla famiglia la sindaca di Castel Gandolfo Milvia Monachesi - Tantissimi auguri a Pietro, bimbo nato in casa a Castel Gandolfo dopo quasi 20 anni, alla sua mamma coraggiosa e determinata, al suo papà e ai suoi quattro meravigliosi fratellini!".

Elisabetta, la mamma del piccolo Pietro, ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale per lo speciale benvenuto dato a suo figlio a cui è stata donata una pergamena per festeggiare la sua nascita: "