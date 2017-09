Castel Gandolfo premiato per i migliori parcheggi su strada in Europa

Dove si parcheggia meglio in Europa? Ad Amsterdam, Barcellona e a sorpresa Castel Gandolfo nel cuore dei Castelli Romani. Durante la cerimonia del XVIII Congresso dell'European Parking Award che si è tenuto a Rotterdam, il comune dei Castelli Romani è stato premiato per offrire tra i migliori parcheggi in Europa.

A ricevere il premio nella categoria “On-Street Parking Project” vi erano, di fronte ad una platea europea, il sindaco Milvia Monachesi e l'amministratore Antonio Di Donna e il Direttore Generale e promotore del progetto Ing. Alessandro Guerra S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l, la società concessionaria del servizio di sosta a pagamento del comune.

Il premio è arrivato grazie alla candidatura, presentata della S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l, per la categoria “miglior parcheggio su strada”. Categoria nella quale Castel Gandolfo si è distinto arrivando tra i primi tre grazie alle sue soluzioni innovative adottate per i parcheggi a raso nel comune, tra la segnaletica chiara e intuitiva che utilizza un sistema di icone diverse per ogni area di sosta, la videosorveglianza dell’area con telecamere a circuito chiuso; il pagamento in contanti o con ricaricabili, carte di debito o credito e smartphone; e l’installazione di moderni parcometri che favoriscono il risparmio energetico, attraverso l’uso di LED e pannelli solari, che ben si integrano nell’arredo urbano del centro storico e del resto della città.

Il premio, che ogni due anni l’European Parking Association (EPA) assegna al miglior sistema di parcheggi realizzato nel Vecchio Continente, si basa su cinque diverse categorie. Oltre alla categoria per la quale Castel Gandolfo ha ricevuto la nomination, “parcheggi su strada”, vi sono: “nuove strutture”, “impianti ristrutturati”, “innovativi schemi di parcheggio” ed infine “comunicazione e marketing”. Nella categoria “miglior parcheggio su strada”, insieme a Città di Castel Gandolfo, unica città italiana presente in questo terzetto, vi erano Barcellona e Amsterdam.

“È stato emozionante e fonte di orgoglio sentire il grande applauso del pubblico presente a riservato a Castel Gandolfo – ha dichiarato Milvia Monachesi - Essere arrivati tra i tre finalisti europei per i migliori parcheggi "On Street" superando city come Londra ed altri importanti città italiane e di altri Paesi d'Europa, è il riconoscimento della grande efficienza, tecnologia e attenzione alle esigenze dell'utente dei nostri parcheggi. Un grande risultato raggiunto grazie alla grande competenza dell'azienda che gestisce il servizio, la SIS, e alla volontà di questa Amministrazione di rendere sempre più semplice il parcheggio a Castel Gandolfo”.

Se il premio inorgoglisce giustamente l'amministrazione comunale, è pur vero che una delle questioni da sempre dibattute per quanto riguarda Castel Gandolfo è proprio il tema parcheggi: tra i più onerosi dell'area dei Castelli Romani, il lungolago è una distesa di strisce blu con i parcheggi a sosta gratuita situati in zone poi non del tutto facilmente percorribili a piedi, insomma non viene offerto un sistema di parcheggio a misura di turista e visitatore.

Una piccola consolazione per gli automobilisti: pur dovendo pagare la loro sosta non sono più costretti a lunghe file davanti alle macchinette in quanto dallo scorso anno è stata attivato il sistema di pagamento con l'applicazione per smartphone EasyPark che dal 1 ottobre prossimo verrà sostituita da Whoosh! Sosta dinamica, l’ultima generazione di servizio proposto da Parkeon.