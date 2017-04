Castel Gandolfo solo decimo nella classifica dei Borghi più belli d'Italia

Il Comune di Castel Gandolfo entra nella top ten dei Borghi più belli d'Italia 2017 e nonostante un'intensa campagna di comunicazione anche sui social network non è riuscito a raggiungere la vetta della classifica.

A vincere il titolo di Borgo dei Borghi, annunciato nella trasmissione Rai il Kilimangiaro nella puntata della domenica di Pasqua è stato il comune di Venzone, nel Friuli Venezia Giulia. Venzone è un borgo medievale ricostruito "pietra su pietra" dopo il terremoto del 1976, la cui vittoria è sicuramente un messaggio di speranza per i tanti borghi rasi al suolo dai recenti eventi sismici.

Anche se ha ottenuto solo il decimo posto, la sindaca di Castel Gandolfo, Milvia Monachesi, ha voluto ringraziare quanti hanno votato per la sua città: "Castel Gandolfo si è classificata al decimo posto, ma rimane il più bello a prescindere - scrive su Facebook - Grazie ai tanti concittadini, e soprattutto ai giovani, che si sono impegnati con dedizione e passione per questa bella avventura! Abbiamo riscoperto e ricantato la canzone di Castello, ricucinato un piatto tradizionale, ripercorso la storia dei nostri avi, rinnovato il nostro orgoglio castellano e ci siamo divertiti insieme...e questa vittoria non ce la toglie nessuno!"