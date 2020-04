Castelli Romani, il coronavirus dilaga nelle case di riposo. I sindaci chiedono una RSA pubblica

Escalation di contagi nelle case di riposo dei Castelli Romani: nell'ASL Roma 6 si contano nella sola giornata di oggi 64 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili al San Raffaele di Rocca di Papa su cui è in corso un audit a cura della Asl competente e del SERESMI. Ai contagi odierni si sommano i 67 dei due giorni di festività pasquali.

I residenti di Rocca di Papa riferiscono di un via vai di autoambulanze così come chi vive nei pressi del Nuovo Ospedale dei Castelli: "Sembra di stare in Lombardia", è uno dei commenti apparsi sul profilo social di Salute Lazio.

Si contano, inoltre, 8 decessi: un uomo 75 anni, un donna 87 anni, un uomo di 85, un uomo di 80, un uomo di 86, una donna di 92 anni, una donna di 96 anni e un uomo di 58 anni, tutti con patologie preesistenti.

I Sindaci chiedono l’attivazione di una RSA pubblica per gli anziani Covid positivi

I Sindaci dei Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Lanuvio e Nemi, del Distretto Socio-Sanitario 6.2, hanno inoltrato alla Direzione Generale dell’ASL Roma 6 la richiesta di attivare una Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica sul territorio, in grado di accogliere anziani Covid-19 positivi.

"I dati degli ultimi giorni ci segnalano il forte aumento di nuovi casi positivi tra gli ospiti di queste strutture, generando un concreto allarme sulla loro oggettiva inadeguatezza a gestire l’emergenza da Covid-19 ed i casi di contagio", si legge nella missiva.

Tale nuova apertura, pur non avendo caratteristiche di un vero e proprio ospedale, garantirebbe un livello di sicurezza più elevato a tutta la popolazione di anziani fragili ed arricchirebbe ulteriormente il sistema pubblico di tutela della salute sul territorio.

"Ringraziamo per aver accolto la nostra precedente proposta, potenziando in tempi molto rapidi l’Area Covid presso l’Ospedale dei Castelli e garantendo così tutti i setting assistenziali ospedalieri – concludono gli amministratori - L'attivazione di una RSA dedicata ad anziani Covid positivi, completerebbe la rete di servizi pubblici sul nostro territorio, necessaria ad arginare gli esiti molto preoccupanti della pandemia in corso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La risposta potrebbe arrivare a breve attivando un reparto COVID-19 per gli anziani positivi delle RSA nell'ex ospedale di Genzano, opzione di cui si era parlato nelle settimane scorse poi però smentita.