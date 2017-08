Il Comune di Lariano oggi compie 50 anni di autonomia

La comunità di Lariano in questi giorni celebra con un ricco programma di eventi i 50 anni di autonomia comunale: il 28 agosto del 1967 un decreto presidenziale sancì Lariano comune autonomo, un traguardo raggiunto grazie all’impegno stoico del Comitato per l’autonomia comunale guidato da Padre Antonio Cima.

Ci vollero circa dieci anni per ottenere l'autonomia dal comune di Velletri, di cui Lariano era una frazione.

I festeggiamenti per l'importante ricorrenza sono entrati nel vivo nel fine settimana con il racconto della storia di Lariano attraverso una commedia teatrale in dialetto locale, "O Meglio ve’ areto la storia di Lariano in dieci quadri" scritta da

Daniele Scifoni per la regia di Enzo Toto.

"Nella commedia abbiamo cercato di mantenere rigore storico estratto da documenti d’epoca e riportato su scena. Lo spettacolo si attiene alla storia che va dal 1860 prima insurrezione larianese sino all’autonomia comunale del 1967”, ha spiegato l'autore Daniele Scifoni.

Nella giornata odierna il consiglio comunale di Lariano si riunirà in una seduta straordinaria per svelare una targa commemorativa dei cittadini larianesi che per primi, nel 1926, posero le basi per la futura autonomia comunale.

A seguire, tutte le associazioni di Lariano e la cittadinanza parteciperà ad un corteo rievocativo della manifestazione del 1976 che chiedeva l'autonomia del comune per finire con musica e balli e il taglio della torta del 50° dell’autonomia comunale e spettacolo pirotecnico.