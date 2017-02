Lariano: chiusura della scuola primaria Marconi? Notizia infondata

La scuola primaria Marconi di Lariano non chiuderà. A smentire le voci di una possibile chiusura del plesso scolastico circolate nei giorni scorsi con tanto di raccolta firme dei genitori è stato l'assessore alla scuola Maurizio Mattacchioni, che ha fatto chiarezza sulla questione con un suo intervento in Consiglio Comunale. Per smentire la possibile chiusura, la dirigenza scolastico nei giorni scorsi aveva dovuto appendere un avviso per fare chiarezza sulle voci che avevano allarmato le famiglie.

L'assessore Mattacchioni ha spiegato che alcuni lavori presso il plesso Collodi permetteranno di spostare due classi della materna ora nelle sede di Marconi, ma nessuna chiusura: "Abbiamo iniziato i lavori presso la Collodi per la realizzazione di due nuove aule che saranno in funzione per il prossimo anno scolastico, con trasferimento di due aule della materna Marconi di Colle Cupellone. Lavori iniziati nel periodo di gennaio in vista del periodo di iscrizione alla scuola materna previsto per il 15-16 gennaio. Lavori che dovranno essere completati".

"A tal riguardo vorrei subito fare una precisazione per far chiarezza sulle voci che sono girate nelle settimane scorse di una possibile chiusura della scuola Primaria Marconi con addirittura delle raccolte firme. Ogni voce relativa a riguardo è totalmente infondata. Vorrei rassicurare tutti che la scuola Primaria Marconi di via Garibaldi non chiuderà. In pratica è previsto soltanto lo spostamento dal prossimo anno scolastico di due aule di materna presso la scuola Collodi di Via Napoli, una classe che è già esistente e una che sarà composta di ragazzi che si iscriveranno per il prossimo anno scolastico. Non c’è nessun allarme chiusura per la scuola Primaria Marconi”, ha concluso l'assessore.