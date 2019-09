Rocca di Papa: 5 pastori maremmani seviziati e uccisi nei boschi di Colle Iano

Macabro ritrovamento nei boschi di Rocca di Papa in località Colle Iano dove sono stati rinvenuti i cadaveri di cinque cani, pastori maremmani. La foto degli animali morti sta facendo il giro dei gruppi dei Castelli Romani dove si cercano gli animali scomparsi e la domanda che ricorre più spesso è solo una: "Perché tanta barbarie?".

"Questa foto non è stata fatta in un paese del terzo mondo (e mi scuso di paragonarlo a loro) ma nei nostri bellissimi boschi - scrive Valentina M. sul suo profilo facebook diffondendo la foto del ritrovamento degli animali - A Colle Iano con precisione. Una va a fare una passeggiata e si trova davanti questo? Questo dovrebbe essere un paese civilizzato? Io davanti a certi scempi rimango senza parole.Non riesco a trovare la cosa giusta da dire perché sono addolorata. Mi rendo conto, purtroppo, di vivere in un mondo in cui non c'è rispetto neanche per i bambini figuriamoci per i cani. Ma uccidere questi meravigliosi cani Maremmani e buttarli in mezzo al bosco è vergognoso. È da denuncia!! Chiunque sappia qualcosa denunci questi esseri ignobili, schifosi Denunciate queste persone!".

Al momento sono in corso le indagini per determinare le cause della morte degli animali, molto probabilmente avvelenati.