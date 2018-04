Colonna: parte il collegamento con bus per la metro C

Per tutti i pendolari e i viaggiatori del comune di Colonna e dei comuni limitrofi, partirà dal prossimo 9 aprile 2018 un nuovo servizio di trasporto pubblico che collegherà il centro urbano alla stazione Metro C - Pantano.

E’ un servizio che vede coinvolti i diversi comuni del Consorzio Casilino-Prenestino di cui il Comune di Colonna è parte integrante. Il servizio permetterà di collegare le scuole e i centri ospedalieri con le stazioni ferroviarie e il capolinea della metropolitana di Pantano. Il servizio, in fase sperimentale, è finanziato dalla Regione Lazio, avrà la durata di sei mesi e sarà fornito dalla Cilia Italia srl con le vetture della flotta aziendale.

Per il Comune di Colonna il percorso dei mezzi prevede diverse fermate all’interno del paese, per raccogliere tutta l’utenza interessata e arrivare direttamente alla stazione Metro C – Pantano.

"Il nuovo sistema sostenibile del trasporto che ottimizza i costi e ne migliora l’efficienza", hanno commentato il sindaco di Colonna Augusto Cappellini e il suo vice Pino Galati - L’Amministrazione Comunale, assieme al Consorzio, sta lavorando affinché si tenga conto delle esigenze dei pendolari, studenti e cittadini, per un rilancio del trasporto pubblico locale".

I titoli di viaggio possono essere acquistati presso la Cartoleria edicola Cerioni Maria Luigia – via Frascati 2, Colonna o sul sito web della Cilia Italia srl e gli orari del servizio, i costi di biglietti ed abbonamenti e le fermate previste all’interno del Comune di Colonna sono consultabili sul sito istituzionale.