Monte Compatri: emergenza idrica, salta l'evento estivo dell'Acqua Speed

L'emergenza idrica e la siccità che sta colpendo tutta Italia non ha ripercussioni solamente sulla vita quotidiana, ma anche sugli eventi pubblici. Succede quindi che a Monte Compatri è stata revocata l'autorizzazione per la manifestazione Acqua Speed, prevista dal 28 al 30 luglio a Monte Compatri. Quest'anno quindi niente scivolo d'acqua urbano che ormai da alcuni anni era diventato un evento tipico dell'estate dei Castelli Romani.

La decisione del sindaco Fabio D'acuti si è resa necessaria a causa della persistente criticità nell'approvvigionamento idropotabile che, tra le altre cose, ha determinato la dichiarazione di emergenza da parte del presidente della Regione Lazio alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Non dimentichiamo che il gestore Acea Ato 2 ha più volte sensibilizzato gli Enti locali a vigilare su un uso appropriato delle risorse idriche e considerando l'ordinanza del 19 giugno scorso, il primo cittadino di Monte Compatri ha deciso la revoca dell'autorizzazione per l'evento organizzato da Castelli Experience.

"Prima la salvaguardia del territorio, poi il divertimento - sono le parole del sindaco di Monte Compatri Fabio D'Acuti - Quest'anno sono stato costretto a ritirare l'autorizzazione per l'installazione di Acqua Speed, lo scivolo che tanto successo ha riscosso negli anni passati a Monte Compatri. La grave crisi idrica non ci permette di fare altrimenti. Me ne scuso con gli era già pronto per una discesa bagnata, ma so che capirete la necessità di questa scelta. Il prossimo fine settimana sarà comunque ricco di eventi con le finali regionali Miss Miluna di Miss Italia 2017 e la XV edizione del Monte Compatri in Jazz".