Epifania ghiacciata nei Castelli Romani, ma tanti eventi in programma per grandi e piccini

Epifania ghiacciata in tutti i Castelli Romani con temperature abbondantemente sotto lo zero in tutti i comuni. Gli effetti del gelo si sono visti stamattina: in molti comuni le fontana erano ghiacciate come quella del Bernini in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo o il presepe della fontana degli Scogli di Lanuvio completamente ibernato. Il freddo non ha fermato però i tanti eventi in programma per la festa dell'epifania.

A Genzano questa sera alle ore 21 è in programma il concerto Gosperl a cura della Corale “L'Aurora”, promosso dall'Istituto per la Famiglia Onlus Albano - Ariccia, Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di Cecchina, in collaborazione con il Comune di Genzano di Roma. Il concerto si svolge presso la palestra dell'Istituto Comprensivo "Francesco De Sanctis" con ingresso gratuito.

A Marino la Befana arriva oggi pomeriggio nella frazione di Cava dei Selci: presso il Piazzale dello Sport a partire dalle ore 16,00 si terranno varie iniziative: “La Befana al Parco” animazione per bambini, “Ricicla la Befana” raccolta giocattoli usati e “La Befana degli Amici a 4 zampe” raccolta di materiali vari da donare ai canili. Infine finale scoppiettante con “Brucia la Vecia” a cura dell’Associazione Insieme per il Parco.

Ad Albano dalle 16 alle 18 in piazza Gramsci, ci saranno attività di intrattenimento con clown e personaggi delle fiabe, inoltre si terrà la tradizionale cavalcata dei Re Magi che partirà, alle ore 18, da piazza Mazzini per arrivare alla Cattedrale di San Pancrazio in piazza Duomo. A conclusione, alle 19, in piazza Gramsci, si svolgeranno le premiazioni del Concorso della Befana.

A Campoleone, frazione di Lanuvio, presso il centro Anziani alle ore 15,30 arriva la Befana con animazione e musica per nonni e nipotini. Evento a cura deIl Flauto magico in collaborazione con Bibby Ferrari e le mamme di Campoleone.

A Nemi nel pomeriggio odierno arriva la Befana più alta del mondo, alle ore 15 nel centro storico ci saranno i trampolieri animati. Lo spettacolo continua alle 16 con le luci ed ombre nella festa della Befana con un spettacolo per bambini di archi d’arte, con l’esilarante dott. Saponetta fra le dolci sorprese epifaniche anche doni e dolciumi per i bambini terremotati; tutto questo si svolgerà sempre presso la Sala della Minerva di Palazzo Ruspoli. Si chiuderà questa giornata di festa alle 17.30 con la spettacolare discesa acrobatica dal Castello di Nemi della Befana questa volta acrobatica.

A Velletri in Piazza Cairoli spazio dedicato anche ai grandi con lo Street food Christmas edition dove sarà possibile degustare cibo da strada da tutta Italia e non solo. L'evento è in programma fino all'8 gennario.

Gallery