Nemi: arrivano le Nemoralia tra archeologia e teatro

Il piccolo borgo di Nemi offre nella settimana di ferragosto un programma culturale di grande livello con l'edizione 2018 delle Nemoralia che uniscono conferenze e approfondimenti sulla storia del territorio ad eventi serali di spessore.

Sabato 11 agosto nel pomeriggio verranno presentati i lavori di restauro dell'area archeologica del santuario di Diana Nemorense, a cui seguirà la visita al cantiere di scavo e la successiva rievocazione in costume storico della festività legata a Diana Nemorense a cura delle Università di Monaco e Perugia e del gruppo folkloristico comunale Terra Nemorense. Il corteo condurrà il pubblico presso il terreno di Charmed, dove si terrà un brindisi alla dea Diana a conclusione dell’evento. In serata presso il Museo delle Navi Romane lo spettacolo teatrale dal titolo “Io provo a volare – omaggio a Modugno” tragicommedia per la regia Gabriella Casolari.

Domenica 12 agosto spazio alle bellezze del territorio con la degustazione di prodotti tipici presso il Punto di informazione Turistica di Piazza Roma. Segue la presentazione del libro "Archeosociale" e nel pomeriggio seminario sulle Feste di Artemide e Diana. Chiude la seconda giornata delle Nemoralia il concerto per chitarra di Michele di Filippo con composizioni ispirate al mito di Diana e al culto del tempio a lei dedicato.

Lunedì 13 agosto chiude la rassegna Nemoralia la conferenza sulle lucerne nel Lago di Nemi e in serata il concerto dal titolo "L’Universo è un materasso. E le stelle un lenzuolodiretto", interpretato da Flavio Albanese e scritto da Francesco Niccolini.

"Ringrazio il Direttore del polo Mussale del Lazio Edit, Gabrielli, per l'eccellente lavoro svolto nell'organizzazione del programma Art City d in particolare per gli eventi culturali di alto spessore che ha portato a Nemi – ha dichiarato in una nota Alberto Bertucci sindaco di Nemi.