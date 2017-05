Monte Compatri: il sindaco Marco De Carolis sceglie il suo successore, è Fabio D'Acuti

Si completa il quadro dei candidati sindaco di Monte Compatri. Il Sindaco uscente Marco De Carolis dopo dieci anni di amministrazione ha scelto chi dovrà proseguire la sua opera amministrativa: sarà il vicesindaco Fabio D'Acuti che concorrerà alla carica di primo cittadino con la lista Nuovi orizzonti per Monte Compatri.

"Come prima. Più di prima. Sono passati dieci anni da quando questa coalizione si è presentata a Monte Compatri con un’idea di città. Un progetto per la nostra comunità. Da allora 3650 giorni alla guida del Comune, per far rinascere un territorio dopo anni di immobilismo. Siamo convinti che tanto è stato fatto, molto resta da fare", si legge nella pagina facebook del neo candidato sindaco Fabio D'Acuti.

"Per questo siamo di nuovo a chiedere la vostra fiducia. Per continuare, insieme, un percorso iniziato 120 mesi. Insieme a tutte quelle forze che hanno fatto tornare a correre la nostra amata cittadina.

Come prima, più di prima. Ancora verso Nuovi Orizzonti per Monte Compatri", conclude il post.