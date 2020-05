Fase 2: cosa si può fare e cosa no sulle sponde del Lago Albano

Complice il bel tempo molti si sono chiesti se nella fase 2 si potesse andare al lago Albano anche per fare una semplice passeggiata. Il lungolago è solitamente meta di turisti e visitatori che soprattutto nel fine settimana si danno appuntamento per un gelato o in uno dei ristoranti.

Ecco quindi che il comune di Castel Gandolfo ha diramato un vademecum su come si possa andare sul lungolago senza incorrere in sanzioni e multe.

Possono raggiungere il Lago Albano i residenti della Provincia di Roma in primis chi vive ad Albano o Castel Gandolfo per svolgere attività motoria e fisica, non dimentichiamoci che è una delle mete preferite dai podisti.

Si può passeggiare, correre e andare in bicicletta da soli a distanza di due metri da altri sportivi. I minori e non autosufficienti possono essere accompagnati. Sono ammessi anche gli sport acquatici individuali. E’ esclusa ogni forma di sport di squadra.

Da ordinanza della Regione Lazio è ammessa la pesca sportiva a terra.

La mascherina non deve essere indossata durante l’attività motoria, ma deve essere indossata anche all’aperto quando si parla con le persone a distanza di meno di un metro.

