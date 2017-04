Monte Compatri: Fausto Bassani è il candidato sindaco del centro-sinistra

La coalizione civica Monte Compatri Bene Comune, lo aveva annunciato presentandosi ai cittadini: "Sceglieremo un candidato sindaco condiviso e di esperienza amministrativa" e così è stato fatto. La scelta è caduta su Fausto Bassani, 57 anni, già Vicesindaco e Consigliere di minoranza nelle passate legislature, è alla guida del Partito Democratico locale dal 2015.

Niente primarie, quindi, come in tutti i Castelli Romani, visto che cinque anni fa il risultato era stato quanto mai anomalo e a vincerle era stato un esponente fino a poche settimane prima nel centro-destra.

“Desidero ringraziare soprattutto i movimenti civici che mi hanno dato fiducia – ha commenta Fausto Bassani accettando la candidatura – In questo periodo fatto di dialogo sul programma da attuare, mi sono trovato in piena sintonia con il gruppo Alba Nuova, una realtà importante che aggrega numerosi cittadini delle frazioni e del centro storico. Da questa esperienza è nato il progetto Monte Compatri Bene Comune che auspica un modello nuovo di governabilità fondato sui valori della partecipazione democratica, della legalità, della trasparenza, che si misuri costantemente con la vita reale dei cittadini, facendo della centralità della persona il cuore di una politica che vuole rispondere ai bisogni di tutti e porsi al servizio di ognuno".

"Un progetto che nasce da una comune passione per la Politica. Quella Politica di cui cerchiamo di riscoprire la bellezza e, insieme, il suo essere lo strumento più alto e nobile di cui gli uomini concretamente dispongono per tracciare il loro cammino. Uno strumento di bene comune e non una sfera privilegiata di distribuzione del potere. In un’epoca di incertezza e precarietà come quella che stiamo vivendo, Monte Compatri Bene Comune vuole dare risposte concrete ai cittadini, ponendosi in una dimensione di ascolto e restituendo loro il ruolo di protagonisti attivi della società”, ha concluso il candidato sindaco.

In rete sono già stati diffusi i video di propaganda elettorale in cui il candidato Bassani lancia agli elettori pochi, ma chiari messaggi: Monte Compatri è un territorio dalle "mille potenzialità", con un territorio vasto, un centro storico dagli scorsi caratteristici e ovviamente la lista che lo sostiene viene descritta come una "compagine civica fatta da giovani cittadini e cittadine che vogliono migliorare il luogo in cui vivono".