Nasce la “GranPasso”, cammino nel cuore verde dei Castelli Romani

Immergersi nella natura e nei sentieri boschivi dei Castelli Romani e del suo omonimo parco: l'occasione giusta è il prossimo 17 giugno a Rocca di Papa con la prima edizione della "Gran Passo", organizzata dall’ASD Atletica Rocca di Papa, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Una camminata tra il ludico e lo sportivo per riscoprire le bellezze paesaggistiche dei boschi di Rocca di Papa, per chi intende partecipare le informazioni sulle iscrizioni possono essere consultate sul sito internet dell'evento.

“Non si tratta di una competizione agonistica – spiega l’assessore al turismo di Rocca di Papa, Pier Paolo Montalto – bensì di una camminata ludico-motoria aperta a tutti, un’iniziativa che ha come obiettivo far conoscere i boschi e le bellezze del nostro paese, vivendo in modo sereno una giornata nel verde assieme alla famiglia e ai propri amici. È possibile scegliere uno dei tre percorsi ideati, in base alle proprie inclinazioni e capacità: 10, 23 e 44 km. Al termine del percorso verrà predisposto un ricco buffet per rifocillare i partecipanti, compreso nel costo dell'iscrizione".

"Inoltre, abbiamo ritenuto di adottare una serie di scelte per sensibilizzare i partecipanti sul tema del rispetto per l’ambiente, come ad esempio limitare al massimo l’utilizzo di piatti e bicchieri di plastica. Infatti, buona parte dei materiali che verranno impiegati saranno in Mater-Bi, una plastica completamente biodegradabile e compostabile. Una scelta mirata a sensibilizzare i partecipanti sul tema del rispetto per l’ambiente.”