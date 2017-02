Lanuvio: nuovi giochi e sentieri per il Parco XXV Aprile

Un nuovo parco attrezzato per i cittadini di Lanuvio con area giochi per bambini, percorsi pedonali e installazioni artistiche: sarà inaugurato sabato 11 febbraio il nuovo parco XXV aprile, progettato dall'architetta Francesca Di Pietro e del Geometra Giancarlo Fanti.

Il nuovo parco rientra in un più ampio complesso di sistemazionedella viabilità e dell’arredo urbano di un tratto di via Gramsci che la Giunta guidata dal sindaco Galieti aveva già messo in opera nella seconda metà del 2015 per ottenere importanti miglioramenti anche nella sicurezza stradale, grazie alla realizzazione di nuovi marciapiedi e di fermate bus con nuove pensiline.

"Siamo pronti a consegnare il nuovo Parco XXV aprile ai cittadini di Lanuvio, uno spazio concepito per dare maggiore centralità alla piazza creando un punto di incontro attrezzato nel quale trascorrere il tempo libero - ha dichiarato il primo cittadino Luigi Galieti - Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto l’ufficio tecnico comunale guidato dall’Arch. Micol Ayuso e gli artisti, Giuseppe Verri e Matteo Brogi, che hanno arricchito con le loro opere, un progetto già bellissimo".