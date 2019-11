Nemi: inaugurata la sezione ANPI dedicata ad Andrea Gismondi

Inaugurata ufficialmente a Nemi la sezione locale dell'ANPI, l'associazione nazionale dei partigiani, intitolata al ricordo di Andrea Gismondi, cittadino di Nemi e patriota della Resistenza. Le attività della sezione ANPI di Nemi sono state presentate in un partecipato evento presso la Sala dei piccoli comuni, avviando un progetto di tutela e valorizzazione della Memoria e dei valori dell'antifascismo e di difesa della Costituzione.

Il ricordo della Resistenza nei Castelli Romani

Durante l'incontro non sono mancati i momenti di commozione per le testimonianze dirette, in particolare il contributo di Angelo Middei che ha riportato alla memoria gli anni drammatici del ventennio fascista vissuti a Nemi.

Prezioso è stato il contributo della Vicepresidente Provinciale Marina Pierlorenzi che ha ripercorso tappe importanti della Resistenza nell'area metropolitana di Roma, che fu caratterizzata dalla varietà di riferimenti ideologici cui facevano capo i gruppi che la animarono: monarchici, azionisti, socialisti, comunisti, militari ed altre formazioni minori antifasciste che avevano in comune, ieri come oggi, i valori fondanti della nostra Repubblica.

Ricerca storica della Resistenza a Nemi e progetti con le scuole

Tra i primi impegni della sezione Anpi di Nemi - come illustrato dal Presidente Vairo Canterani - c'è quello di una accurata ricostruzione della Resistenza Partigiana di Nemi, attraverso un percorso di ricerca e raccolta di tutte le testimonianze e dei numerosi documenti storici, che culminerà con la realizzazione di una pubblicazione.

Altrettanto importante è il progetto che coinvolgerà le scuole elementari e medie, già avviato con successo ad Albano e che si rivolge alle nuove generazioni che dovranno conoscere e farsi portatrici, esse stesse, della memoria della Resistenza, della Liberazione, della Ricostruzione del Paese e la scrittura e l’applicazione della Costituzione.

Molteplici saranno i progetti che animeranno le attività dell’Associazione e spazieranno dai gruppi di ricerca e scrittura della Storia, corsi di formazione, visite nei luoghi simbolo e itinerari della storia del ’900, nei campi di sterminio e concentramento, musei.