Rocca Priora: dato alle fiamme l'autovelox di Via della Pineta

Ignoti nelle prime ore dell'alba hanno dato fuoco all'autovelox di Via della Pineta, recentemente installato e predisposto per il controllo della sicurezza viaria nell'area urbana di Rocca Priora. Ferma condanna da parte del Sindaco e dell'Assessore alla viabilità e di tutta l'amministrazione comunale al vile gesto contro cui verrà sporta denuncia contro ignoti.

"L'atto compiuto rappresenta un vero e proprio oltraggio alla nostra comunità compiuto verosimilmente da chi oscilla tra la richiesta di ordine e sicurezza e la voglia di anarchia - si legge in una nota di stampa del Comune di Rocca Priora - Proprio in questi giorni inoltre si era avviato un programma di interventi volti a potenziare il livello di sicurezza stradale su tutto il territorio comunale".



"Accertato il danno tutti gli organi preposti hanno fin da subito avviato le indagini per individuare i responsabili del vile gesto. L’amministrazione comunale si farà parte attiva affinché gli autori affrontino le loro responsabilità penali, riservandosi anche di diffonderne l’identità", conclude la nota.