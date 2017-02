Rocca Priora: il quartiere di Colle di Fuori ha un suo inno musicale

Il quartiere di Rocca Priora, Colle di Fuori, ha oggi un suo inno musicale. Si intitola "Colle mio"ed è cantatato dal cantautore Edmondo Litta che ha composto l'inno insieme ad altri collaboratori. Il brano racconta la storia di Colle di Fuori, un atto d’amore verso questo importante centro strategico di Rocca Priora. "Sempre più bella è chesta tera è la tera mea me sta rentro agliu

core bigliu e soleggiatu iu colle tantu amatu dallo verde è circondatu è la tera mea”, è il ritornello dell'inno rigorosamente in dialetto.

L'inno è prodotto dalla GDE Edizioni Musicali, e suonata dal complesso “I Figli delle Stelle”: “L'idea di scrivere una canzone per il mio paese – spiega Edmondo Litta, cantautore – nasce da un

componimento che ho ascoltato nel 2011 ad Artena in occasione del Palio. Ho cominciato a lavorare sul testo con l'aiuto e su consiglio di Gianluca Scacco, membro del complesso I Figli delle Stelle. Il videoclip porta la collaborazione di Gianfranco Balboni. Per la musica mi sono affidato a Stefano Vittozzi, mentre per l’arrangiamento a Sandro Cupellaro".

L'iniziativa dell'inno di Colle di Fuori è stata accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale: “Ascoltare attraverso la musica come si viveva nel passato – ha detto il Sindaco di Rocca Priora, Damiano Pucci, – i sacrifici che i nostri concittadini erano tenuti a compiere per sopravvivere e, in generale, le condizioni di come si viveva, è sicuramente una stretta al cuore emozionante. Ringrazio, da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità, Edmondo Litta per la splendida iniziativa che racconta Colle di Fuori e Rocca Priora in una chiave inedita”.

“Soltanto cittadini radicati ed innamorati della propria terra possono donare un inno a Colle di Fuori – ha aggiunto Anna Gentili, Assessore all’Urbanistica di Rocca Priora. – Un lavoro che nasce da lontano, in una ricerca quotidiana delle tradizioni e del folklore locale”.