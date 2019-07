Fine settimana senza acqua da Monte Compatri a Rocca Priora

Ci sono volute quasi 48 ore per tornare alla normalità: parte dei comuni dei Castelli Romani da Frascati a Montecompatri e Rocca Priora sono stati senza acqua per tutto il fine settimana per un guasto elettrico ai pozzi della Doganella che ha impedito il normale rifornimento idrico.

L'acqua dalla giornata di sabato 29 giugno è tornata gradualmente nel corso delle 24 ore successive. Numerosi i disagi per la popolazione complice anche il gran caldo e nonostante il servizio di autobotti messo a disposizione da Acea.

Già questa mattina i sindaci dei Comuni coinvolti dal gravissimo disagio causato dall'improvvisa interruzione idrica di sabato 29 e domenica 30 giugno, si sono incontrati per chiedere ad Acea un nuovo piano turnazioni per la sospensione di erogazione di acqua nel periodo estivo.