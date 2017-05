Fabio D'Acuti: "Per Monte Compatri porterò avanti la buona amministrazione di questi 10 anni"

L'attuale vicesindaco di Monte Compatri Fabio D'Acuti è stato scelto dalla lista Nuovi Orizzonti, che amministra la città da oramai 10 anni, per proseguire e raccogliere l'eredità dell'attuale sindaco Marco De Carolis. Ovviamente il candidato D'Acuti ha le idee chiare: continuare ad amministrare Monte Compatri concludendo a termine i progetti già avviati e nuovi obiettivi nella raccolta dei rifiuti, nei trasporti e nella cultura.

Candidato D'Acuti lei raccoglie con la sua candidatura l'eredità di 10 anni di amministrazione del sindaco De Carolis e dell'amministrazione guidata da Nuovi Orizzonti. Una bella responsabilità non trova?

Raccolgo con entusiasmo e responsabilità l’eredità di un sindaco, Marco De Carolis, che in primis ha il merito di aver ridato stabilità all’amministrazione comunale: due mandati, dieci anni, un record per Monte Compatri. Solo così è ripartita la macchina amministrativa, in questo modo il cuore della nostra cittadina è tornato a battere, dopo un immobilismo diventato regola.

Di questa squadra ho fatto parte, come assessore e vicesindaco, ho partecipato alla rinascita sociale e culturale: sono pronto per continuare su questa strada, come prima e più di sempre verso nuovi orizzonti.

Ovviamente sono tante le cose fatte in dieci anni, ma è altrettanto importante il futuro. Quali sono i progetti per la sua Monte Compatri qualora venga eletto sindaco?

Le piazze Garibaldi e Mastrofini e la passeggiata di viale Busnago, nel primo mandato; il campo sportivo, la raccolta differenziata, la palestra di Laghetto; nella seconda. Ecco, in pillole, le cose più importanti fatte in 120 mesi.

Per il futuro, l’obiettivo è di portare a termine progetti già avviati come il nuovo polo scolastico; la piscina dell’impianto sportivo; l’isola ecologica; il piano antenne; far entrare la navetta Metro C nel sistema di trasporto pubblico locale; portare un’università americana, con cui i dialoghi sono già avviati, ad occupare la sede di palazzo Altemps; far rinascere l’ex laboratorio delle funi di Molara con la realizzazione di una scuola internazionale.

Se dovesse mettere in evidenza i punti di forza della lista che la sostiene e dei candidati al consiglio comunale cosa evidenzierebbe?

Cinque uscenti, 12 volti nuovi, il 60% di candidati donna, un’età media sotto i 45 anni: competenza, professionalità, freschezza, entusiasmo sono i punti di forza della squadra di Nuovi orizzonti.

Saranno 3 i suoi sfidanti alla carica di sindaco. Nei giorni scorsi ci sono state anche polemiche sulle raccolte delle firme che hanno acceso la campagna elettorale. Cosa si aspetta dai suoi sfidanti in questo mese di confronto e chi teme di più?

A chi nel segreto delle stanze di partito raccoglie le firme per la presentazione delle liste su un elenco scritto a penna, a chi minaccia i nostri candidati in chat; a chi crea account falsi su facebook per screditare l’avversario; a chi, ancora, ruba letteralmente i risultati già raggiunti da questa amministrazione, come il servizio navetta per la Metro C, vedendo già realizzato da noi il proprio programma, come l’acquisizione dal demanio degli immobili della Roma-Fiuggi ; ai candidati a sindaco che non hanno la residenza a Monte Compatri, pagando dunque le tasse in altro Comune; a tutti loro, un invito: buona campagna elettorale.