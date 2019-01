Albano: arrivano gli Ispettori Ambientali Comunali, saranno volontari

Il consiglio comunale di Albano ha instituito la figura dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario, un incaricato di pubblico servizio, con funzioni di polizia amministrativa e poteri di accertamento secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Gli ispettori ambientali avranno il compito di aumentare e migliorare i controlli in materia di abbandoni illeciti o conferimenti fuori orario dei rifiuti, oltreché di aree ed immobili in stato di abbandono e di degrado. L’Amministrazione Comunale individuerà in via prioritaria gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari tra i dipendenti comunali, gli operatori che svolgono il servizio di nettezza urbana e gli iscritti alle associazioni di volontariato che collaborano con il Comune. Per chi vorrà ricoprire questo ruolo e dare un contributo alla vivibilità della propria città verrà presto pubblicato un apposito bando di selezione e ci sarà un corso di formazione comunale.

"Si tratta di un’opportunità per tutti i cittadini di collaborare con l’Amministrazione Comunale da veri protagonisti - ha dichiarato l'assessore all'ambiente Aldo Oroccini - Gli Ispettori non si sostituiranno a chi già fa attività di controllo, ma daranno loro supporto nella vigilanza e nel presidio del territorio".

Il Sindaco Nicola Marini ha messo in evidenza gli obiettivi di questa nuova iniziativa: "Abbiamo voluto coinvolgere associazioni e cittadini con l’obiettivo di aumentare il controllo ambientale e migliorare il decoro della città. È un’iniziativa volta, anche, ad una maggiore sensibilizzazione per la salvaguardia dei luoghi in cui viviamo. Ringrazio anticipatamente – ha concluso il primo cittadino – tutti coloro che si metteranno a disposizione per ricoprire l’incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario"