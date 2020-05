Dopo il Lago Albano anche il Lago di Nemi chiuso nei fine settimana

Il Lago di Nemi come quello Albano: chiuso l'accesso nel fine settimana per evitare il rischio di assembramenti. Con una sua ordinanza il sindaco Alberto Bertucci ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli per tutti i sabati, le domeniche ed i festivi, fino a diversa disposizione in Via di Perino presso il lago di Nemi.

La strada che costeggia il lago nei fine settimana passati è stata presa d’assalto da tante persone alle quali si sono aggiunte tantissime auto in sosta; creando un senso unico alternato e una seria difficoltà nel mantenimento del distanziamento sociale delle persone.

Il Sindaco Alberto Bertucci aveva già messo degli avvisi, tramite la Polizia Locale, invitando le persone al rispetto del DCPM appellandosi al buon senso delle singole persone: Purtroppo le tante segnalazioni arrivate dal Commissariato della Polizia di Stato e dalla locale stazione dei Carabinieri hanno convinto il sindaco ad emanare questa ordinanza restrittiva impedendo l’accesso ai veicoli. In questo modo tutti coloro che si recheranno al lago per praticare l’attività motoria o semplicemente per camminare potranno farlo mantenendo il distanziamento sociale".