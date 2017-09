A Lanuvio torna la XXXV Festa dell'Uva e del Vino

In attesa delle più grandi feste di Marino e Velletri nel primo fine settimana di ottobre, anche il piccolo borgo di Lanuvio festeggia la vendemmia e uno dei suoi prodotti di eccellenza come il vino con la XXXV Festa dell'Uva e del Vino, in programma nel prossimo fine settimana nei giorni di sabato 23 e domenica 24 settembre.

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio del sabato con dei giochi popolari per bambini nel centro storico a cura delle associazioni sportive lanuvine. Seguiranno l’apertura della distribuzione uva e ciambelle con stand di degustazione enologica nel centro storico, uno spettacolo folcloristico a cura dell’Associazione Culturale Aron e la Visita guidata del Museo Diffuso Lanuvino in collaborazione con l’Associazione Sotterranei di Roma. Al calar della sera vi sarà l’inizio dell’itinerario gastronomico nel centro storico dei ristoratori locali e l’evento clou del giorno: la serata spettacolo “Miss Mondo in Tour 2017”.

Domenica 24 invece si comincerà con la partenza della Pedalata e Passeggiata Enogastronomica a cura del Civita Bike e l’apertura concorso di pittura estemporanea nel centro storico. A metà mattinata si terrà una visita guidata del Museo Diffuso Lanuvino sempre in collaborazione con Sotterranei di Roma mentre nella piazza centrale avrà inizio la distribuzione dell’uva e delle tradizionali ciambelle con stand di degustazione enologica nel centro storico. A ora di pranzo vi sarà la premiazione della pedalata enogastronomica e l’inizio dell’itinerario gastronomico nel centro storico a cura dei ristoratori locali. Nel pomeriggio a partire dalle 17 riprenderà la distribuzione e si terrà tradizionale Gara delle botti nel centro storico. Infine vi sarà la conclusione e premiazione del concorso di pittura estemporanea e a chiusura della Festa uno Spettacolo di Musica Popolare nella caratteristica Piazza Carlo Fontana.

Lo slogan di questa edizione della Festa lanuvina dell'Uva del vino recita “Venite a vedere il mio paese!”, un invito per conoscere le bellezze, la stora e le tradizioni di Lanuvio.