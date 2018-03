Il Centro Culturale Danza di Lanuvio fa l'en plein nel concorso nazionale "Danza... che passione"

Ormai è un dato di fatto: il “Centro Culturale Danza” diretto da Floriana Galieti a Lanuvio è ormai una delle eccellenze artistiche del territorio dei Castelli Romani. Dopo i numerosi premi e riconoscimenti conquistati lo scorso anno, il 2018 si apre con nuovi risultati di grandissimo livello a livello nazionale.

Le danzatrici della scuola lanuvina si sono confrontate con le loro omologhe a livello nazionale nella rassegna di danza "Danza... che passione" al Teatro Orione di Roma, conquistando premi in tutte le categorie.

Dalle allieve più piccine a quelle dei corsi più avanzati, in gruppo, duetti, o da soliste, la scuola ha portato a casa due secondi posti, un terzo posto e ben quattro primi posti in classifica, in diverse categorie e stili.

"Non si può non gioire - ha commentato l'insegnante Floriana Galieti - Lavorare professionalmente nella danza richiede preparazione, tanta costanza, pazienza, meticolosità e conseguente, lo confesso, stanchezza. Ma quando i risultati sono questi si viene ripagati totalmente. Mando un enorme abbraccio a tutte le allieve del Centro e ringrazio di cuore i genitori che ci seguono nella nostra passione. Con un team di insegnanti come il nostro è sempre una vittoria".