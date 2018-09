Lanuvio: autunno pieno di eventi per l’associazione Civita Folk

Le prossime settimane, le prime dell'autunno, saranno ricche di eventi per l'associazione lanuvina Civita Folk. La macchina organizzativa si è per questo già messa in moto durante l'estate: su impulso della direttrice artistica Luana Calvano e con la fattiva collaborazione delle donne dell'associazione capitanate dalle sorelle Fiorella e Stefania Castelli è nata l'“Antica Sartoria diffusa Lanuvium” che ha portato alla realizzazione di oltre 60 costumi storici di epoca romana.

Le bellissime realizzazione saranno sfoggiate nel primo degli appuntamenti in agenda: il 22 Settembre alle ore 16.30, all’interno delle celebrazioni organizzate dall’amministrazione comunale di Lanuvio per il compleanno dell’Imperatore Antonino Pio, nativo lanuvino, un corteo storico con oltre ottanta rievocatori si snoderà per le vie del paese con l’Imperatore e la sua famiglia accompagnati da patrizi e plebei, che coloreranno le vie del centro storico.

Il giorno seguente durante la premiazione della gara ciclistica la "6 ore degli imperatori", presso località Casale del Cavaliere le sacerdotesse e custodi del Tempio di Giunone Sospita rievocheranno l’antico rito di accensione del fuoco sacro, sempre con la presenza dei personaggi della Corte Imperiale.

In occasione della Festa dell’uva e del vino prevista a Lanuvio per domenica 30 settembre, l’associazione Civica Folk sarà presente con il repertorio dei balli folkloristici della tradizione popolare e la pigiatura dell’uva.

Infine nel weekend a cavallo del 6 e 7 ottobre in occasione del festival della Maza, la focaccia dedicata alla dea Giunione, verrà rappresentato l’antico rito delle fanciulle del tempio e del Serpente Sacro.