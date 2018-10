Lanuvio: nuova mensa per la scuola Ettore Majorana

Nuova mensa per l'istituto comprensivo Ettore Majorana di Lanuvio. Il nuovo refettorio è stato inaugurato nella giornata di ieri, lunedì 1^ ottobre, e sarà utilizzato dagli alunni della Scuola Elementare Gianni Rodari e della Scuola Materna Italo Calvino di Campoleone. Il sindaco di Lanuvio Luigi Galieti ha commentato con soddisfazione l'apertura della nuova mensa scolastica: “Finalmente l’Istituto comprensivo Ettore Majorana ha la sua mensa scolastica".

Alle parole del primo cittadino si sono aggiunte quelle della consigliera Irene Quadrana, capogruppo della Lista Galieti al Comune di Lanuvio: “I lavori eseguiti dall’ufficio tecnico del Comune - la capogruppo Quadrana - hanno portato a una grande soddisfazione collettiva per l’ottimo risultato ottenuto dall’amministrazione comunale, dato che l’Istituto Ettore Majorana, aperto da circa 40 anni, non aveva mai avuto a disposizione un refettorio scolastico per gli alunni”.