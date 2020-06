Lanuvio: ripartono le attività sportive e culturali all'aria aperta

L’Amministrazione comunale di Lanuvio, per facilitare la ripresa dello sport e delle attività culturali, nel rispetto delle linee guida previste nei Dpcm e nelle Ordinanze Regionali emanate, ha deliberato alcune misure emergenziali per il periodo giugno-luglio 2020.

Sport e cultura in spazi aperti e all'aria aperta

Per adeguarsi alle norme anti-contagio sono state revocate per i mesi estivi tutte le autorizzazioni per l'utilizzo delle strutture comunali per la stagione sportiva e culturale e sono stati individuati ulteriori spazi per consentire laddove possibile la ripresa delle attività sportive e culturali all’aria aperta.

Sono state abbattute le tariffe per permettere alle associazioni il rispetto delle misure anti-contagio e sono state condivise con gli istruttori e con esperti del settore tutte le informazioni necessarie per una ripresa consapevole.

Misure a favore di bambini e ragazzi

“Queste nuove misure- spiegano l’Assessore allo Sport Valeria Viglietti e l’Assessore alla Cultura Alessandro De Santis- sono state adottate per favorire il reinserimento ad una vita di relazione di bambini e ragazzi che sono stati costretti, a causa dell’emergenza sanitaria, a rimanere a casa e a rinunciare alla socialità”.