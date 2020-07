Lanuvio: tante novità nel settore della viabilità stradale

Novità a Lanuvio nel settore della viabilità stradale: dallo scorso 3 luglio sono entrate in vigore le modifiche decise dall’amministrazione comunale in tema di circolazione e sosta stradale.

Cinque le aree urbane che sono interessate dai cambiamenti. Si inizia con via San Lorenzo dove è stato istituito il senso unico di marcia in direzione da via Sforza Cesarini verso via Tempio di Giunone. Sulla stessa via la sosta diventa a tempo con disco orario per 1 ora.

Stesse novità in Via Tempio di Giunone con il senso unico a procedere verso via Giovanni XXIII e in via Marianna Dionigi verso Via Teresa Dionigi. In entrambi i casi la sosta è a disco orario per i non residenti.

Per armonizzare la viabilità con i nuovi sensi unici su via Giovanni XXIII, in corrispondenza dell’intersezione con via Tempio di Giunone, è instaurato l’obbligo di proseguire diritto. Stessa cosa su via Teresa Dionigi, in corrispondenza dell’intersezione con via Marianna Dionigi è instaurato l’obbligo di proseguire diritto.